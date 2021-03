LA sufficienza c’è e forse anche qualcosa in più. La materia è “prostata: prevenzione del tumore” e il voto è per gli over 40 italiani, “interrogati” dai ricercatori di Elma Research per un’indagine promossa da Europa Uomo Italia Onlus e Fondazione Onda, presentata oggi in occasione del lancio della seconda edizione della campagna “QuiProQuo – Stop agli equivoci, sì alla prevenzione”. Che ha soprattutto un obiettivo: ricordare che la diagnosi precoce non deve essere trascurata neanche in questo periodo difficile, in cui tutta l’attenzione è focalizzata sull’emergenza Covid.

Buona la teoria, scarsa la pratica

Veniamo alla “pagella”: 6 intervistati su 10 indicano spontaneamente il tumore della prostata come una delle neoplasie maschili più frequenti e solo il 3% non sa cosa sia. Più di 7 su 10, inoltre, individuano l’età over 50 come fattore di rischio, e il 36% è consapevole che può esistere una familiarità. Sufficiente anche la conoscenza dei sintomi, sebbene l’assenza di segnali non garantisca l’assenza del tumore. I disturbi citati sono infatti riferiti soprattutto a problemi di ostruzione, che non si presentano in fase iniziale: il 41% riferisce lo stimolo frequente a urinare, il 39% la difficoltà nella minzione, il 35% la prostata ingrossata. Buona la conoscenza degli strumenti della diagnosi precoce: quasi 8 su 10 conoscono l’importanza del dosaggio del PSA (79%) e 7 su 10 l’importanza della visita urologica (68%). Peccato che poi alla teoria non segua la pratica: solo il 42% del campione aveva infatti eseguito l’esame del PSA (antigene prostatico specifico) e appena il 25% aveva fatto almeno un controllo dall’urologo. A fare la differenza sembra l’avere o meno una relazione stabile: chi vive in coppia ha infatti una maggiore propensione alla prevenzione e ai controlli. Quasi tutti rimandati, però, sulla conoscenza della funzione della prostata, e cioè la produzione del liquido seminale. Chiudiamo con una nota di merito: l’apertura di tutti verso una maggiore informazione e consapevolezza, chiamando in causa soprattutto il medico di medicina generale.

“La campagna QuiProQuo vuole rispondere a questo desiderio di informazione”, spiega Maria Laura De Cristofaro, Presidente Europa Uomo Italia Onlus: “E, ovviamente, sensibilizzare la popolazione maschile per aiutarla a vincere i tabù, gli imbarazzi, le ritrosie, che sono i maggiori ostacoli all’attenzione alla salute urogenitale e alla prevenzione delle patologie prostatiche. È importante che la campagna sia ripartita in un periodo così difficile perché anche in questa emergenza è indispensabile continuare a non ritardare i controlli. Colpisce anche il dato sulla scarsa conoscenza della prostata, che fa riflettere sull’importanza di rivolgersi anche ai giovani”.

Eravamo 4 amici online: il nuovo spot

Questa seconda edizione della campagna – prostataquiproquo.it – vede nuovamente coinvolto l’attore e sceneggiatore Francesco Paolantoni. Il protagonista renitente della sitcom dello scorso anno quest’anno è più saggio e più consapevole, e nel nuovo spot “Paolantoni and Friends” regala l’esame per il dosaggio del PSA al suo amico neo-cinquantenne. “Sono felice di prestare la mia immagine per sensibilizzare gli altri uomini e lo faccio anche per me stesso”, dice Paolantoni: “Sappiamo che l’uomo è reticente a parlare di prostata con le donne, perché entra in gioco l’orgoglio maschile e il fantasma dell’impotenza: Quest’anno, quindi, il suggerimento è di parlarne anche nella cerchia dei propri amici. Sono convinto che i messaggi veicolati con ironia arrivino in modo più efficace”.

I numeri del tumore della prostata

“In effetti è molto più difficile portare avanti l’informazione relativa alla salute maschile rispetto a quella femminile”, conferma Bernardo Rocco, Ordinario di Urologia dell’Università di Modena e Reggio Emilia, direttore dell’Urologia di Modena e presidente del comitato scientifico di Europa Uomo Italia: “In Italia vivono più di mezzo milione di uomini che hanno avuto una diagnosi di tumore della prostata: parliamo quindi di un fenomeno che ha bisogno di tanta informazione capillare. E’ il tumore maschile a più alta incidenza: nel 2020 i casi sono stati 36 mila e abbiamo notato un aumento dell’incidenza sotto i 50 anni, che probabilmente riflette una crescita di interesse in una fascia di età più giovane”.

Sorveglianza, chirurgia robotica, radioterapia

Dall’indagine emerge anche una maggiore fiducia della popolazione maschile verso il trattamento di questa patologia. In caso di diagnosi ai primi stadi e con malattia a basso rischio di progressione, sempre di più viene attuata la strategia di “sorveglianza attiva”, che si basa su uno stretto monitoraggio del PSA, la ripetizione periodica di biopsie prostatiche e della visita clinica al fine di rilevare tempestivamente l’eventuale progressione della malattia.

Per il tumore a rischio intermedio confinato alla prostata, invece, una delle possibili strategie è la chirurgia robotica ha consentito interventi sempre meno invasivi e rispettosi degli aspetti funzionali del paziente, quali la continenza urinaria e la potenza sessuale. La stessa chirurgia sia applica anche a tumori a rischio alto o a quei tumori localmente avanzati, nell’ottica di un successivo eventuale trattamento multidisciplinare della malattia. Un ruolo centrale lo ha anche la radioterapia: “Nella malattia iniziale la radioterapia costituisce una valida alternativa alla chirurgia, tanto da essere definita chirurgia virtuale”, spiega Barbara Alicja Jereczeck, associato di Radioterapia all’Università di Milano e direttore di Radioterapia dell’Istituto Europeo Oncologico (IEO): “Quando la malattia è localmente avanzata senza metastasi viene utilizzato un approccio combinato radioterapia e ormonoterapia oppure chirurgia seguita da radioterapia adiuvante a scopo precauzionale. Nei casi di malattia oligometastatica si può utilizzare la radioterapia mirata selettiva sulle singole metastasi e il paziente ha una buona qualità di vita”.

Se la malattia è avanzata: i nuovi farmaci

In fase avanzata invece, si può ricorrere alla terapia ormono-soppressiva, associata o meno alla chemioterapia. “Il tumore della prostata è una malattia ormono-sensibile e negli ultimi anni sono stati compiuti importanti progressi per il suo trattamento farmacologico”, spiega Massimo Di Maio, Associato di Oncologia Medica dell’Università di Torino e Segretario Nazionale Aiom: “In particolare, sono stati messi a punto farmaci ormonali di nuova generazione che riescono a controllare anche per lunghi anni la malattia in caso di precedente resistenza alla terapia ormonale di prima linea. Ai progressi farmacologici si è accompagnato un miglioramento della sopravvivenza e della qualità della vita”.

Il ruolo delle donne

Per migliorare la diagnosi precoce e ridurre le diagnosi in fase avanzata, bisogna prima di tutto comprendere che lo spettro di questa malattia colpisce due universi”, sottolineano gli esperti: uno legato alla preoccupazione di dover cominciare un percorso potenzialmente difficile, l’altro legato all’impatto sul proprio ruolo nella vita di coppia. “Per questo la campagna si rivolge anche alle donne”, conclude Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda: “La salute della prostata dovrebbe essere considerata una questione che investe globalmente la coppia”.