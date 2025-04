Prossimità al Contagio Umano: Mortalità Maggiore del Covid

Il virologo Matteo Bassetti ha messo in guardia riguardo all’aumento dei contagi di influenza aviaria tra i mammiferi, un virus che da tempo è considerato una potenziale pandemia mondiale, con un rischio di mortalità superiore rispetto al Covid. Durante un’intervista su La7, Bassetti ha evidenziato come l’influenza aviaria si stia diffondendo dagli allevamenti di pollame a quelli di bovini, galline da cortile e, recentemente, anche ai gatti, i quali sono molto vicini all’uomo. Secondo lui, il virus ha già effettuato salti di specie e il pericolo di trasmissione da uomo a uomo è sempre più concreto.

Bassetti ha sottolineato che l’Organizzazione mondiale della sanità considera l’aviaria come la prossima grande minaccia pandemica, vista l’esposizione degli esseri umani agli animali infetti. Se il virus dovesse evolversi e acquisire la capacità di trasmettersi tra gli uomini, il rischio di mortalità sarebbe elevato. Ha citato dati degli anni ’90 che indicano una letalità del 30-50% per l’aviaria, molto oltre il 2% del Covid al picco della pandemia nel 2021.

Inoltre, Bassetti ha criticato la preparazione dell’Italia per un possibile nuovo scenario pandemico. Pur riconoscendo un piano pandemico, ha affermato che il sistema sanitario è uscito dal Covid in condizioni peggiori, con una crescente sfiducia nei medici da parte della popolazione. Questo clima di sfiducia è preoccupante, poiché potrebbero esserci conseguenze negative in caso di una nuova minaccia sanitaria.