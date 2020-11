Gli oncologi italiani lanciano un grido d’allarme. “Con i numeri attuali la prossima pandemia sarà il cancro“. Lo ha denunciato Attilio Bianchi, direttore generale dell’Istituto Nazionale Tumori Irccs Fondazione ‘G. Pascale’ di Napoli, durante la prima sessione di lavoro del Cracking Cancer Forum 2020, che quest’anno si tiene in forma digitale. Bianchi ha ricordato i numeri di una vera e propria emergenza quotidiana: “Ogni anno i tumori fanno da 13 a 15 milioni di vittime, se fosse una guerra sarebbe ogni giorno sui giornali e invece in qualche modo quasi non fa massa”. L’allarme di Bianchi è stato condivo dai colleghi riuniti online per il Cracking Cancer Forum 2020.

