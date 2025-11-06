19.1 C
Prospettive economiche in Svezia: inflazione e tassi d’interesse

Le prospettive per l’economia e l’inflazione in Svezia sono attualmente incerte. Erik Thedeen, governatore della banca centrale svedese (Riksbank), ha dichiarato che l’istituto rimane vigile riguardo all’evoluzione della situazione economica.

Thedeen ha indicato che il tasso di riferimento sarà mantenuto a lungo all’1,75%. Questa decisione, presa nella riunione della Riksbank, mira a sostenere l’attività economica e a stabilizzare l’inflazione vicino agli obiettivi prefissati nel medio termine.

Secondo la banca centrale, l’elevata inflazione riscontrata in questo periodo deve essere considerata un fenomeno temporaneo. Nonostante un dato preliminare sull’indice dei prezzi al consumo che ha superato le aspettative, Thedeen ha confermato che la valutazione della banca rimane invariata.

Le stime recenti dell’ufficio di statistica segnalano un aumento dei prezzi al consumo in Svezia, con un incremento dello 0,4% rispetto al mese precedente e del 3,1% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

