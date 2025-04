Prospettive di crescita dell’Italia nel 2025: +0,6%

La Banca d’Italia ha rivisto al ribasso le stime sul Pil, principalmente a causa dell’inasprimento delle politiche commerciali. L’aumento previsto del 0,8% per il 2025 è stato ridotto allo 0,6%. Analogamente, la stima per il 2026, inizialmente fissata all’1,1%, scende allo 0,8%, mentre per il 2027 la previsione passa dallo 0,9% allo 0,7%. La Banca d’Italia prevede che il prodotto si espanda a ritmi moderati, ma superiori a quelli dell’anno scorso, grazie soprattutto a un andamento favorevole dei consumi. Questa revisione delle stime tiene conto dello scenario macroeconomico aggiornato rispetto a dicembre, nel quale si evidenziano i dazi annunciati da Donald Trump, che influenzeranno significativamente il settore manifatturiero italiano. Tuttavia, la Banca d’Italia non considera eventuali aumenti ritorsivi che potrebbe attuare l’Unione Europea, i quali potrebbero ulteriormente compromettere le prospettive di crescita.