Proseguire con la richiesta di stop, rifiutare la proposta di mediazione

Oggi si è svolta l’udienza collegiale presso la Sezione III quater del Tar del Lazio per discutere la sospensione del nuovo nomenclatore tariffario nazionale, pubblicato il 27 dicembre. Il presidente del collegio ha suggerito di rinunciare alla sospensiva e di fissare un’udienza di merito per il 27 maggio. Tuttavia, i legali delle strutture private accreditate che rappresentano l’Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata (Uap), hanno deciso di non accettare questa proposta, insistendo invece sulla richiesta di sospensione urgente del tariffario. Mariastella Giorlandino, presidente dell’Uap, ha comunicato che questa decisione è stata presa per difendere i diritti delle strutture e dei pazienti, dati i significativi problemi che l’applicazione del nuovo tariffario potrebbe causare, in particolare alle aziende del Sud Italia.

Giorlandino ha ribadito che la posizione dell’associazione è ferma: non si fará un passo indietro nella tutela della categoria e dei membri. La richiesta di sospensiva è considerata una priorità per garantire condizioni eque e sostenibili e per prevenire un aggravamento dei disagi nei prossimi mesi. Si evidenzia che le grandi multinazionali hanno rinunciato alla sospensione in favore della fissazione dell’udienza di merito, poiché molte di esse operano nel Nord Italia e possono aumentare i loro tariffari. La presidente ha sollevato interrogativi sul motivo per cui queste multinazionali, che non pagano tasse in Italia, non supportino le aziende italiane soggette a imposizioni fiscali.

Attualmente, si attende una decisione del Tar riguardo alla sospensione richiesta e alle ulteriori istruttorie proposte. Giorlandino ha ringraziato per il sostegno e ha confermato l’impegno a difendere gli interessi della categoria.