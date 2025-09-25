19.4 C
Roma
sabato – 27 Settembre 2025
Spettacolo

Prosecco Rosé a Venezia: il brindisi dei cineasti in mostra

Da StraNotizie
Prosecco Rosé a Venezia: il brindisi dei cineasti in mostra

Il Prosecco Doc Rosé Millesimato Brut di PONTE1948 è molto apprezzato da attori, registi e celebrità presenti alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Questo spumante, con il suo affascinante colore rosa antico e riflessi tendenti al cipria, colpisce per la freschezza e il profilo fruttato, con note di agrumi, pesca e mela rossa, grazie all’influenza del Pinot Nero e delle bacche.

Al palato, il Prosecco offre un perfetto equilibrio tra acidità e dolcezza, con una sapidità che arricchisce l’esperienza gustativa. La sua struttura morbida e il perlage elegante lo rendono ideale da accompagnare a diversi piatti, come molluschi, pesce, risotti leggeri tipici della cucina mediterranea e carni bianche come pollo e tacchino. È particolarmente sublime con sushi e sashimi.

Durante la Mostra di Venezia, questo prosecco sarà facilmente disponibile per appassionati e ospiti da tutto il mondo, perfetto per festeggiare i successi cinematografici o semplicemente per godere di un aperitivo nella suggestiva laguna.

Articolo precedente
Robotica ispirata ai polpi: innovazioni dalla natura in Italia
Articolo successivo
Suicidio giovanile in Italia: l’importanza del riconoscimento
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.