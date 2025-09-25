Prosecco Rosé a Venezia: il brindisi dei cineasti in mostra

Il Prosecco Doc Rosé Millesimato Brut di PONTE1948 è molto apprezzato da attori, registi e celebrità presenti alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Questo spumante, con il suo affascinante colore rosa antico e riflessi tendenti al cipria, colpisce per la freschezza e il profilo fruttato, con note di agrumi, pesca e mela rossa, grazie all’influenza del Pinot Nero e delle bacche.

Al palato, il Prosecco offre un perfetto equilibrio tra acidità e dolcezza, con una sapidità che arricchisce l’esperienza gustativa. La sua struttura morbida e il perlage elegante lo rendono ideale da accompagnare a diversi piatti, come molluschi, pesce, risotti leggeri tipici della cucina mediterranea e carni bianche come pollo e tacchino. È particolarmente sublime con sushi e sashimi.

Durante la Mostra di Venezia, questo prosecco sarà facilmente disponibile per appassionati e ospiti da tutto il mondo, perfetto per festeggiare i successi cinematografici o semplicemente per godere di un aperitivo nella suggestiva laguna.