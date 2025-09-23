Prosecco DOC e cinema: il legame che brilla a Venezia

La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è un evento che attira l’attenzione di tutti, con immagini suggestive come il sole che tramonta su San Marco e le luci del Lido che si accendono. Quest’anno, Prosecco DOC ha fatto la sua presenza con due film già prodotti in precedenza dal Consorzio.

Si tratta di Lightness that Inspires, presentato alla 78ª Mostra del Cinema, e di Genius Moves the World, entrambi realizzati per esaltare la bellezza dell’Italia e l’arte di Antonio Canova.

Un momento culminante di quest’edizione si è tenuto il 28 agosto, con un evento sulla Terrazza dell’Hotel Ausonia Hungaria, dedicato a un numero speciale sulla cinematografia. Nel frattempo, la barca “Prosecco DOC Shockwave3” solcava le acque del Lido, simbolo di nuovi contatti nel mondo del cinema italiano.

Quattro giovani talenti, Gaja Masciale, Sebastiano Pigazzi, Luca Vergoni e Michelangelo Vizzini, hanno condiviso le loro esperienze e il legame con il festival, rivelando sogni e progetti futuri. Le loro interviste, realizzate in collaborazione con Rolling Stone, offrono uno sguardo sul loro percorso nel mondo della recitazione, testimoniando la freschezza e la creatività che animano il panorama cinematografico italiano.