Prorogata al 5 dicembre la scadenza di ‘Sport missione comune’

La scadenza per il bando “Sport Missione Comune 2024”, istituito dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. in collaborazione con l’ANCI, è stata prorogata. Questo bando è dedicato al sostegno della realizzazione, riqualificazione e interventi di efficientamento energetico degli impianti sportivi pubblici, attraverso finanziamenti a tasso d’interesse completamente abbattuto per gli Enti Territoriali.

Fino al 5 dicembre, i Comuni, le Unioni di Comuni, le Città Metropolitane, le Province e le Regioni hanno l’opportunità di richiedere finanziamenti a tasso zero per vari interventi legati agli impianti sportivi. Questi finanziamenti possono essere utilizzati per la costruzione, ampliamento o ristrutturazione degli impianti, oltre che per migliorarne l’efficienza energetica. Sarà anche possibile coprire le maggiori spese legate alle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione e fornire cofinanziamenti per risorse legate al PNRR, bandi regionali e iniziative di “Sport e Periferie”. Inoltre, i fondi possono essere destinati alla realizzazione di piste ciclabili.

La decisione di prorogare il bando è stata motivata dall’alto numero di richieste pervenute, segnale dell’importanza di questa iniziativa per gli Enti Territoriali. L’ammontare totale di oltre 100 milioni di euro sarà disponibile per mutui a tasso fisso, da stipulare entro il 31 dicembre 2024. In particolare, si evidenzia che gli interessi potrebbero essere completamente abbattuti per le richieste con una durata fino a 10 anni.

Il bando rappresenta un’importante opportunità per gli Enti pubblici, consentendo di investire nella qualità e nell’efficienza delle strutture sportive, con benefici diretti per la comunità locale e per la promozione dello sport. Attraverso finanziamenti come quelli offerti da “Sport Missione Comune 2024”, si cerca di migliorare le infrastrutture esistenti e di creare nuovi spazi per la pratica sportiva, contribuendo così allo sviluppo del benessere sociale e alla diffusione di uno stile di vita attivo.

Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale dell’Istituto per il Credito Sportivo, www.creditosportivo.it, dove sono disponibili informazioni complete sul bando e sulle modalità di partecipazione.