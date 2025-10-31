Proroga Piano Faunistico in Abruzzo: Le Critiche delle Associazioni

Le associazioni Stazione Ornitologica Abruzzese, Salviamo l’Orso e Lndc Animal Protection hanno fatto ricorso al tribunale amministrativo regionale dell’Aquila contro la proroga del Piano faunistico venatorio della Regione Abruzzo, estesa dal 2025 al 2027. Questo piano, fondamentale per la gestione della fauna, ha una validità legale di cinque anni.

Secondo le associazioni, la Regione si è presentata impreparata al momento della scadenza e ha optato per una semplice proroga, ignorando che il piano deve evolversi in base ai cambiamenti ambientali e alle popolazioni animali, come evidenziato dal Consiglio di Stato. Nel 2020, il piano fu sottoposto a valutazione di incidenza ambientale e strategica; le associazioni sostengono che la proroga avrebbe dovuto richiedere una nuova valutazione e l’approvazione degli organismi competenti, cosa che non è avvenuta.

Secondo i legali delle associazioni, la Regione ha trascurato le più recenti informazioni scientifiche su specie cruciali come l’orso bruno marsicano e l’aquila reale. È stato rilevato, ad esempio, un alto livello di contaminazione da piombo nelle popolazioni di aquila reale e grifone, indicando la necessità di misure più severe e un controllo sull’uso di munizioni atossiche. Inoltre, la presenza dell’orso bruno in aree chiave richiederebbe misure di protezione diverse.

Piera Rosati, presidente di Lndc Animal Protection, ha evidenziato che dal 2020 al 2024 sono stati cementificati oltre 1.300 ettari in Abruzzo, riducendo gli habitat per molte specie. Augusto De Sanctis, della Stazione Ornitologica Abruzzese, ha segnalato l’inadempienza della Regione nella raccolta e pubblicazione dei dati di monitoraggio previsti dal piano. Infine, Stefano Orlandini di Salviamo l’Orso ha sottolineato l’importanza di considerare la recente espansione dell’orso marsicano nel piano regionale.