Proroga bonus per giovani e donne in Italia

Da stranotizie
La proroga dei bonus per i giovani under 35, le donne, la Zes del meridione e gli incentivi sull’autoimpiego, non è stata inserita nel decreto Milleproroghe pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Secondo fonti ministeriali, la proroga sarà inserita come emendamento in sede di conversione del decreto Milleproroghe. Le fonti ministeriali spiegano che la mancata inclusione della proroga è dovuta a motivi tecnici, in quanto era necessario attendere l’approvazione della legge di bilancio prima di poterla inserire nel decreto.

