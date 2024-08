Proprio non riesce a sopportarli, questi odori danno fastidio al Fido

Quali sono gli odori che danno troppo fastidio al nostro fido e che dovremmo dunque evitare di propagare nelle nostre case?

Vi sarà già successo di notare un’espressione non particolarmente entusiasta di un fido dinanzi alla propagazione di alcuni odori sotto il suo naso? L’esempio più conosciuto è di certo quello degli agrumi. Un cane che sentirà l’odore di un arancia o di un mandarino sbucciato, oppure di una buccia di questi ultimi da vicino, potrebbe provare un grande fastidio. Ma vediamo, adesso, di scoprire anche quelli che sono gli altri aromi e profumi che i quattro zampe rischierebbero di non sopportare.

Proprio non riesce a sopportarli, questi odori danno troppo fastidio al nostro Fido

Nella lista degli odori meno adatti al naso di un cane vi sono alcuni oli essenziali che dovremmo assolutamente bandire dai nostri appartamenti se ospitiamo un quattro zampe al suo interno.

Ad aggiungersi alla lista dei principali olii essenziali naturali più fastidiosi per i cani, vi sono anche degli odori sprigionati da sostanze chimiche che potremmo utilizzare più o meno frequentemente per pulire i pavimenti di casa oppure per detergere la nostra persona.

Fra questi vi sono, nel primo caso, la candeggina e – nel secondo caso – un semplice bagnoschiuma ai chiodi di Garofalo. La candeggina oltre a essere molto fastidio per i cani è anche estremamente velenosa e nel caso in cui venisse inalata o ingerita dall’animale potrebbe rischiare di provocare dei problemi anche acuti alla sua respirazione. Un bagnoschiuma o uno shampoo ai chiodi di Garofalo, oppure all’anice, potrebbe generare reazioni allergiche e, anche in questo caso, dei problemi di respirazione.

Cani, quali sono le fragranze meno pericolose ma insopportabili

Tra gli odori più sgradevoli all’olfatto del cane vi è anche quello sprigionato dall’olio di eucalipto. D’altro canto, rispetto agli odori e sostanze considerate dagli esperti come particolarmente dannose per la sua salute, il cane non sopporta anche l’odore dell’aceto.

Quest’ultimo, infatti, in casi estremi viene frequentemente utilizzato per allontanare i quattro zampe da alcune zone del giardino o della casa. Quando il fido sentirà quest’odore tenderà a non avvicinarsi di sua spontanea volontà a quel particolare angolo della casa, ma – stavolta – senza avere delle ripercussioni sulla sua salute.