Proprio come in un film: cosa accade alla dolce Miley è incredibile

La dolce Miley ha vissuto una storia incredibile, come fosse stata la protagonista di un film: ecco cosa è successo – VIDEO.

Miley è una dolce cagnolina di razza dalmata che ha vissuto un’incredibile vicenda. La dalmata era infatti incinta di tre cuccioli, o almeno così l’ecografia aveva mostrato, ma una sorpresa ha lasciato tutti senza parole. I cuccioli sono la cosa più tenera del mondo e quando vengono alla luce è sempre un momento stupendo ed emozionante. Certo nessuno, in questo, si sarebbe aspettato di essere trasportato all’interno della Carica dei 101!

La storia di Miley, la cagnolina uscita dalla Carica dei 101 – VIDEO

Ti potrebbe interessare anche >>> La storia di Sam e Faith: come si è creato il legame con il cane da supporto



L’ecografia di Miley aveva mostrato fin dall’inizio che la dolce dalmata Miley aspettala tre cuccioli, tuttavia quando è stato il momento del parto, non è stato veramente così. Difatti ha dato alla luce ben 18 cuccioli! Una cucciolata sorprendente, visto che l’ecografia non l’aveva nemmeno rilevata. Purtroppo due cuccioli non sono sopravvissuto appena dopo il parto, ma gli altri godono tutti di ottima salute.

🐾💖 SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER 🐶🐱

Se già è faticoso prendersi cura di un cucciolo, per la quantità di cibo che la mamma deve produrre, 18 possono rivelarsi davvero una gande impresa. Quando Miley è entrata in travaglio nessuno si aspettava quello che stava per accadere e tutti i presenti sono rimasti sbalorditi. Lo sgomento di quando alla fine si sono ritrovati con 18 cuccioli di dalmata al posto di tre è stato tanto. Pensavano di essere finiti nella Carica dei 101! La cucciola è stata magnifica e lei e i suoi cuccioli godono di ottima salute.

Ti potrebbe interessare anche >>> Cagnolina incinta rischia l’eutanasia: la salvano e Lizzy li ringrazia così – FOTO



La cucciolata è composta da 6 maschietti e 12 femminucce e quando saranno abbastanza grandicelli per poterli svezzare e saranno vaccinati, saranno dati in adozioni e pronti per iniziare una nuova avventura con la propria famiglia. La storia di Miley ha fatto il giro del web perché ha scalfito il record australiano della maggior cucciolata. Il video pubblicato su YouTube ha raggiunto i 2 milioni di visualizzazioni. Quando nascono nuovi cuccioli è sempre una gioia e un momento tenero da preservare.