Proprietaria di un ristorante caccia due omofobi che infastidivano una coppia gay

Ennesimo episodio di omofobia, questa volta è capitato in un ristorante di Catania, La Baracca. La proprietaria del locale in un recente video pubblicato su TikTok ha raccontato quello che è accaduto qualche giorno prima nel suo ristorante. Due uomini sposati sono si sono seduti ad un tavolo, poco dopo è entrata un’altra coppia, che da subito ha iniziato a mostrare atteggiamenti omofobi e derisori. La proprietaria del locale è intervenuta ed ha spiegato come ha “accompagnato” i due omofobi alla porta.

Nei commenti al video in molti hanno fatto i loro complimenti alla signora per la sua presa di posizione, altri però hanno vomitato pensieri omofobi (anche in maniera sgrammaticata) e hanno solidarizzato con i due omofobi: “C’è chi ha scritto che non riuscirebbe a mangiare accanto a due uomini che si chiamano amore. Questi pensieri mi fanno paura“.

“È successo un episodio brutto e ve lo raccontiamo, non volevamo nemmeno parlarne perché ci vergognavamo. L’altro giorno sono venuti due uomini e subito dopo entrano anche marito e moglie. Vado a fare l’ordinazione per la prima coppia e uno dei due si rivolge all’altro parlando di ‘suo marito’, così capisco che erano due omosessuali sposati. Mentre io prendevo l’ordinazione sentivo ridacchiare accanto e poi ho capito che le battutine erano riferite alla coppia di due uomini. Io mi sono girata facendo cenno ‘basta’, ma loro non hanno capito e hanno continuato.

Vado in cucina, poi torno in sala e la signora mi dice ‘non c’è più mondo, ma si rende conto di quei due?’, così io ho capito tutto e i miei dubbi erano diventati. certezza. Io ho chiesto quale fosse il problema e lei ha continuato: “Ma come allora? Sono seduti qui e si tengono la mano. Io non lo so, non c’è più mondo. Uno va al ristorante e deve vedere due uomini che si chiamano marito e si danno le mani e si chiamano amore”. Io ho continuato a dirle che non capivo quale fosse il problema, avevo capito cosa intendeva, ma volevo metterla con le spalle al muro. Così la signora ha continuato: “A me infastidisce vedere due uomini così”.

E a quel punto io ho risposto: “Ho una soluzione per lei, così lei mangia tranquilla, la mando a casa. Non è più la benvenuta qui. Arrivederci, esca fuori da qui. Noi non facciamo nessuna distinzione e non abbiamo pregiudizi”. A me dà fastidio avere clienti che hanno pregiudizi e mi ha dato fastidio vedere come si sono comportati questi due. Mi ha dato molto fastidio quel comportamento”.