Proposte in Campania per valorizzare aree interne e musica

La campagna elettorale per le regionali in Campania si intensifica con proposte concrete per lo sviluppo delle aree interne e la valorizzazione della cultura locale. Il movimento 5 Stelle, durante un incontro a Napoli, ha presentato una proposta di legge per la rigenerazione della “Campania Interna”, a firma del consigliere Michele Cammarano. Questo progetto mira a migliorare la qualità della vita nei territori spesso trascurati a causa della mancanza di infrastrutture e servizi.

Dal canto suo, il centrodestra, rappresentato da Edmondo Cirielli, ha ideato un’iniziativa focalizzata sulla musica napoletana, con l’obiettivo di creare nuove opportunità lavorative e promuovere la creatività locale. Cirielli ha affermato che Napoli è la capitale italiana della creatività e punta a trasformare il talento dei giovani artisti in un settore produttivo, supportato dal Fondo Regionale “Campania Sound”. La proposta include formazione, supporto alle produzioni musicali e la creazione di una rete internazionale attraverso festival e istituti culturali. L’eurodeputato Alberico Gambino supporta l’iniziativa, evidenziando la possibilità di finanziamenti europei.

Anche altri candidati stanno proseguendo le loro campagne: Nicola Campanile di Per si presenta come una vera alternativa ai due poli principali. Sono in corsa anche il sindaco di Terni Stefano Bandecchi con Dimensione Bandecchi, Giuliano Granato con Campania Popolare e Carlo Arnese con la lista “Forza del popolo”. La competizione si fa sempre più interessante e ricca di proposte.

