Proposte di sicurezza stradale a Corso Mazzini: il dibattito politico

Nella recente seduta consiliare, il gruppo “Uniti per Albisola” ha presentato una mozione volta a migliorare la viabilità e la sicurezza stradale del Corso Mazzini, principale arteria del territorio. I consiglieri, Stefania Scarone, Luca Proto, Serena Cello e Pietro Corona, hanno proposto l’introduzione di attraversamenti pedonali rialzati e un limite di velocità di 30 km/h non solo sul Corso, ma anche in altre strade adiacenti ai centri storici dei quartieri.

Inoltre, è stata sottolineata l’importanza di coinvolgere i cittadini in un processo partecipativo per raccogliere suggerimenti sulle misure proposte. Il gruppo ha evidenziato la necessità di reperire risorse, anche tramite finanziamenti, per il rifacimento del manto stradale di Corso Mazzini, attualmente deteriorato a causa del traffico pesante.

Tuttavia, il Sindaco ha respinto la mozione senza fornire risposte chiare, sottolineando che la soluzione al traffico cittadino dipenderebbe dalla realizzazione del ribaltamento del casello, un progetto descritto come a lungo termine. Il Sindaco ha anche accusato l’opposizione di non cercare dialogo con gli enti competenti, sebbene si ricordi che queste interazioni siano parte dei suoi doveri.

Il gruppo di minoranza ha criticato l’atteggiamento del Sindaco, definendolo distaccato dai reali problemi dei cittadini. Nel corso dell’incontro, è emersa la convinzione che, per completare infrastrutture significative, saranno necessari almeno dieci anni, una situazione che aggiunge pressione sulla necessità di interventi immediati. I consiglieri hanno affermato l’intenzione di proseguire con proposte concrete, denunciando l’inefficienza dell’attuale amministrazione nella gestione delle problematiche quotidiane della cittadinanza.