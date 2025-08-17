Proposte di sicurezza per l’Ucraina: il piano di Trump

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ripreso l’idea italiana di fornire garanzie di sicurezza all’Ucraina, simili a quelle dell’articolo 5 della NATO. La premier Giorgia Meloni ha sottolineato che la proposta prevede una clausola di sicurezza collettiva per garantire il sostegno di tutti i partner dell’Ucraina, compresi gli Stati Uniti, in caso di nuovi attacchi. Questa iniziativa, secondo alcune fonti, potrebbe essere stata concordata con Putin.

Meloni ha chiarito che la questione di offrire assistenza all’Ucraina secondo il modello dell’articolo 5 non è nuova. Infatti, dopo un Consiglio Europeo straordinario, ha espresso dubbi sull’efficacia dell’invio di truppe europee e ha suggerito che l’estensione dell’articolo 5 potrebbe rappresentare una soluzione più duratura. È importante sottolineare l’appoggio italiano a questa proposta: il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha confermato l’impegno a sostenere l’Ucraina e a proteggere il Paese da tentativi di aggressione da parte della Russia.

Ora si attende la presentazione della proposta americana a Kiev. Un incontro tra Trump e Zelensky è previsto a Washington, dove il presidente ucraino potrebbe essere affiancato da leader europei. Zelensky desidera un sostegno europeo durante l’incontro, e Trump ha intenzione di procedere rapidamente, pianificando anche un possibile incontro trilaterale con Putin. Le sanzioni contro la Russia potrebbero tornare in discussione nel caso di mancanza di collaborazione da parte del Cremlino.