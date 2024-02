Proposta inaspettata di Fedez a Selvaggia Lucarelli: “Servono spiegazioni”

Che Fedez e Selvaggia Lucarelli non siano esattamente bff è cosa nota, negli anni infatti non hanno mai risparmiato critiche e frecciatine l’uno nei confronti dell’altra. La giornalista è stata anche tra le prime a sollevare dei dubbi sulla questione ‘beneficenza’ legata a certe operazioni commerciali di Chiara Ferragni. Eppure oggi è arrivata una proposta inaspettata da parte del cantante di Pensavo Fosse Amore e Invece…

La proposta di Fedez: “Non mi sta simpatica, però la invito”.

Nell’ultima puntata di Muschio Selvaggio, Fedez ha ospitato Matteo Mariotti, il ventenne che ha perso una gamba dopo essere stato attaccato da uno squalo in Australia. Nei mesi scorsi Selvaggia aveva espresso qualche perplessità sulla raccolta fondi per le spese mediche organizzata dagli amici di Mariotti. Con l’occasione Fedez ha fatto una proposta alla Lucarelli e l’ha invitata nella prossima puntata.

Mr Ferragnez ha ammesso di non provare simpatia per la Lucarelli, ma ha anche aggiunto che la ospiterebbe volentieri, garantendole uno spazio giusto, senza tagli o censure di qualsiasi tipo: “Io sono sincero, non lo nego, a me non sta simpatica, ma voglio provare, vi giuro, ad analizzare questa cosa con più onesta intellettuale possibile. Selvaggia noi siamo qua. Matteo è qua, come vedi è sano, lucido, ha delle cose da dirti. Se tu rivendichi e credi in quello che fai, questa secondo me è un’ottima piattaforma, non ci saranno tagli, se vuoi ti diamo tutte le garanzie del mondo. lo credo che una persona che ha fatto della trasparenza, del fact checking, della verità il suo baluardo, secondo me, dovrebbe sedersi a un tavolo pubblicamente e dare delle spiegazioni se no viene un po’ meno tutto il lavoro che ha fatto“.

Difficilmente la cosa si concretizzerà, ma se dovesse accadere sarebbe certamente una puntatona del podcast, un’occasione molto interessante sia per Fedez che per Selvaggia.