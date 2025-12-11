14.3 C
Da stranotizie
Proposta di pace Ucraina Usa

Kiev avrebbe consegnato a Washington la nuova proposta di pace, che prevede ancora il nodo delle concessioni territoriali. Mentre la diplomazia lavora intensamente per giungere a un accordo di pace, gli scontri tra Kiev e Mosca non si placano. La situazione rimane tesa, con i militari ucraini in azione. La proposta di pace presentata da Kiev include ancora il tema delle concessioni territoriali, che rappresenta un ostacolo significativo per il raggiungimento di un accordo. Nonostante gli sforzi diplomatici, la situazione rimane incerta e gli scontri continuano. I militari ucraini sono impegnati in azioni di combattimento, mentre la diplomazia internazionale cerca di trovare una soluzione pacifica al conflitto. La consegna della proposta di pace a Washington rappresenta un passo importante nel processo di negoziazione, ma il percorso verso la pace rimane lungo e difficile.

