“Proposta di matrimonio” Uomini e Donne, l’amatissima coppia annuncia il grande passo

Barbara De Santi e Ruggiero, ex protagonisti di Uomini e Donne, stanno vivendo una storia d’amore intensa e stanno progettando una convivenza e un possibile matrimonio dopo l’estate. La loro conoscenza è iniziata nel programma di Canale 5, dove hanno trovato un forte legame fin dal primo incontro, portandoli a saltare molte fasi tradizionali del programma. Dopo diverse uscite, hanno deciso di uscire insieme dal programma, dove Barbara ha partecipato per quasi dieci anni.

Recentemente, Barbara ha visitato Taranto, città natale di Ruggiero, per conoscere i suoi amici e la sua famiglia, segnando un passo significativo nella loro relazione. In un’intervista a Eva 3000, i due hanno parlato della possibilità di convivere, con Barbara disposta a trasferirsi in Puglia. Ha anche manifestato apertura verso l’idea del matrimonio. Ruggiero, pur affermando di non credere nei documenti legali per certificare il loro amore, ha dichiarato di essere disposto a sposarla se fosse ciò che desidera.

La loro relazione ha suscitato l’interesse del pubblico, mostrando che entrambi sono pronti a un impegno serio. L’idea di convivere e la possibilità di un matrimonio segnano una nuova fase nella loro storia, attualmente focalizzata sulla costruzione di una vita insieme e sull’affrontare le sfide di una relazione seria. Barbara e Ruggiero si trovano quindi in un momento cruciale, con la volontà di condividere un futuro insieme che rappresenta un’evoluzione delle loro vite da partecipanti di un dating show a una coppia pronta a impegnarsi seriamente.