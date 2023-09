Proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia, ma nessuno sa chi siano

Alla Mostra del Cinema di Venezia quest’anno sta succedendo di tutto, pure una proposta di matrimonio.

L’attore Gabriel Guevara appena ha messo piede sul lido è stato arrestato, un fotografo ha bestemmiato durante il red carpet di Natalia Paragoni, Nikita Pelizon ha sfilato con un abito realizzato da lei e infine il commento evitabile di un giornalista di Vanity Fair sull’attrice Ludovica Coscione di Mare Fuori.

Fingendo di non aver visto Antonio Z3quila che saluta letteralmente nessuno e Paola Turan1 che si avvicina al pubblico che però la snobba, ecco qua una bella proposta di matrimonio…fra due sconosciuti.

E quando dico “sconosciuti” intendo proprio “sconosciuti”, ovvero due persone comuni che trovandosi sul red carpet si sono beccati le foto dei fotografi.

“A Venezia 80 due persone, dall’identità al momento non identificata, hanno catturato l’attenzione proprio per questo gesto” – ha scritto Novella 2000 – “Vediamo lui con un completo spezzato bianco e nero in ginocchio, chiedere la mano alla sua compagna, in abito nero. Quest’ultima ha un’espressione incredula ma felice. I più si sono domandati: “Ma chi sono?”. Vorremmo saperlo anche noi. Ora come ora, però, non ne siamo al corrente”.