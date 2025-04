Proposta di Matrimonio per Antonella Elia

Il programma “Bellama’” ha ospitato la quarta proposta di matrimonio di Pietro Delle Piane ad Antonella Elia. Pietro, dopo due anelli precedenti, ha presentato alla showgirl una scatola a forma di cuore rosso con le iniziali di entrambi. Durante la proposta, Antonella ha esclamato “ci risiamo” e, dopo una battuta sul fatto che già possedeva un anello, Pietro ha chiesto pubblicamente: “Mi vuoi sposare?”. La risposta positiva di Antonella ha emozionato entrambi, con lacrime di gioia e un abbraccio in diretta. Inoltre, la regia ha mostrato Pierluigi Diaco, colpito dall’emozione.

La coppia, insieme da sei anni, ha già discusso di nozze in passato. Antonella, durante un’ospitata a “Verissimo”, aveva riferimento alle proposte precedenti, affermando che aspettava un’altra dichiarazione per procedere con i preparativi. Il matrimonio era previsto per novembre 2024, ma le incertezze hanno portato alla necessità di questa nuova proposta in diretta.

Il primo anello fu consegnato a settembre 2023, il secondo in diretta su “Mattino Cinque”, e nonostante le promesse, Antonella non si era ancora decisa a sposare Pietro. La proposta in TV ha finalmente portato alla risposta attesa. Pietro, con un post su Instagram, aveva anche ironizzato sulla situazione, presentandosi vestito da sposa mentre Antonella indossava baffi da sposo.

L’emozione del momento e il supporto del pubblico hanno reso la proposta un evento indimenticabile per entrambi.