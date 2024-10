Proposta di matrimonio alla fidanzata, poi è il turno della cagnolina

Un ragazzo, Phil, ha deciso di rendere il suo momento di proposta di matrimonio alla fidanzata Rachel ancora più speciale includendo anche la cagnolina di lei, Daisy. Consapevole che gli animali domestici sono considerati membri a pieno titolo della famiglia, ha pensato di sorprenderla regalando un anello anche alla cucciola. Questo tenero gesto è stato condiviso su TikTok dall’account dedicato a Daisy, @thebasicflower.

Dopo che Rachel ha accettato con emozione il suo anello di fidanzamento, Phil, in un momento dolce e divertente, si è inginocchiato anche davanti a Daisy, chiedendole se voleva sposarlo. Ha esclamato: “Vuoi sposarmi anche tu?”, trasformando Daisy nella “wedding planner” della sua mamma umana. Quando Rachel ha visto l’anello giocattolo che Phil aveva acquistato per Daisy, è scoppiata in lacrime per la commozione.

Rachel ha adottato Daisy, un Cavalier King Charles Spaniel dal manto nero, prima di incontrare Phil. Durante la loro frequentazione, scherzosamente aveva detto che anche Daisy avrebbe dovuto avere un anello una volta fidanzati, senza però aspettarsi che Phil l’avrebbe presa sul serio. Invece, il giovane ha rispettato la promessa, facendo in modo che l’adorabile cagnolina fosse parte di un momento così significativo.

Daisy ha dimostrato di essere molto affezionata a Phil, instaurando un rapporto speciale con lui, tanto che Rachel ha notato come la cagnolina sembrasse legare di più con il suo fidanzato piuttosto che con lei. Questa proposta di matrimonio non solo ha reso felice Rachel, ma ha anche riconosciuto l’importanza degli animali domestici nelle nostre vite, rendendo Daisy non solo un mero animale da compagnia, ma un vero e proprio partecipante ai momenti cruciali.

L’inclusione di Daisy nella proposta ha fatto sentire l’intera famiglia, cani inclusi, partecipe del legame d’amore tra Rachel e Phil. Questo gesto ci ricorda quanto gli animali possano essere fondamentali nei momenti importanti e come sia bello integrarli nelle nostre celebrazioni. La proposta è diventata virale sui social, dimostrando ancora una volta che l’amore per gli animali è in grado di unire le persone in modi unici e speciali.