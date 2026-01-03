Proposta di legge sulla sicurezza dei ciclisti in Italia

Alla Camera dei Deputati è stata presentata una proposta di legge sulla sicurezza dei ciclisti, un tema sempre più centrale per le città italiane che si concentrano sulla mobilità sostenibile e sulla riduzione dell’impatto ambientale degli spostamenti quotidiani. La proposta di legge si pone l’obiettivo di rendere le strade più sicure per chi utilizza la bicicletta come mezzo di trasporto urbano alternativo all’auto privata.

La sicurezza dei ciclisti è fondamentale per la mobilità sostenibile, poiché la percezione di insicurezza è uno dei principali ostacoli che frenano molte persone dall’utilizzare la bici ogni giorno. Migliorare le regole di convivenza tra biciclette e veicoli a motore è quindi un passaggio fondamentale per rendere la mobilità ciclabile una scelta concreta.

Tra i punti della proposta di legge c’è la possibilità per i ciclisti di pedalare affiancati, consentendo due biciclette affiancate e gruppi fino a dieci persone. Questa misura può avere effetti positivi anche nel contesto urbano, rendendo i ciclisti più visibili, riducendo sorpassi ravvicinati e situazioni di rischio, favorisce comportamenti più prudenti da parte degli automobilisti e aumenta la sensazione di sicurezza per chi sceglie la bici ogni giorno.

La proposta include anche altri interventi, come l’obbligo di luci posteriori accese anche di giorno per migliorare la visibilità, l’introduzione di un codice identificativo sul telaio per contrastare i furti, maggiore attenzione alla bicicletta nei test per la patente per diffondere una cultura del rispetto e regole più chiare sulla convivenza tra traffico motorizzato e mobilità ciclabile.

La proposta di legge è ancora in discussione, ma il messaggio è chiaro: la sicurezza dei ciclisti è una condizione essenziale per una mobilità davvero sostenibile. Se approvata, la proposta potrebbe rappresentare un passo avanti verso città più vivibili, dove la bicicletta non è solo un mezzo ecologico, ma una scelta quotidiana accessibile e sicura.