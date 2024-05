Proposta di Garibaldi per Beatrice Luzzi: il nuovo gesto romantico

Quando all’inizio del Grande Fratello Beatrice Luzzi si è avvicinata a Giuseppe Garibaldi, abbiamo pensato quasi tutti ad uno scherzo dell’attrice. I due invece hanno avuto una “relazione”, che poi è finita malissimo. Nelle ultime settimane del reality il bidello ha cercato di riavvicinarsi alla vincitrice morale del GF, facendole anche una proposta: “Vediamoci fuori e vediamo se riusciremo a recuperare“. Beatrice però è sembrata convinta della decisione presa in precedenza, tanto che anche a Silvia Toffanin a Verissimo ha detto: “Sono affezionata a Giuseppe, ma non potrà esserci quello che c’era prima“.

In realtà i due ex gieffini nell’ultimo mese si sono fatti vedere spesso insieme e pare che lei abbia aperto uno spiraglio. Giuseppe dal canto suo sembra intenzionato seriamente a riconquistare la Luzzi, tanto che le ha scritto una lunga lettera che poi è stata pubblicata sul nuovo numero di DiPiù. Il calabrese ha chiesto a Beatrice di seguirlo, prima a Tropea e poi sull’Aspromonte a Montalto. Beatrice accetterà l’invito fatto da Giuseppe Garibaldi?

“Bellissima Bea.

Ti scrivo per farti capire quanto sei importante per me. […] Ora ho compreso gli errori e sogno di riaverti tra le mie braccia. Ti assicuro, ce la sto mettendo tutta per farti capire quanto sei importante per me. Mi avevi dato appuntamento a casa tua, ma ho fatto un disastro: sono arrivato tardi e tu non mi hai voluto più aprire. Hai ragione Bea, me lo meritavo. – si legge su Di Più – Così, amareggiato sono tornato in Calabria senza neanche riuscire a vedenti, ma dopo qualche giorno sono tornato a Roma e questa volta ci siamo dati appuntamento al Colosseo e ci siamo divertiti tanto.

Ricordo di averti portato del le rose, ma tu parlando mi ha detto che ti piacciono gli asparagi selvatici. Quelli che nascono per caso, un po’ come il nostro rapporto. Dunque la prossima volta niente rose: mi presenterò con un fascio di asparagi selvatici.

Poi Bea vorrei farti una proposta. Mentre ero al Grande Fratello ti avevo detto che mi piacerebbe portarti a Tropea per amarci tra la bellezza di quei paesaggi. L’invito è sempre valido, anche perché Tropea è bellissima, ma ora ho voglia di portarti anche in un luogo un po particolare, selvaggio. Non contaminato dal via vai della gente e dei turisti: la cima più bella dell’Aspromonte, Montalto. Non ci serve niente, solo un sacco a pelo e gli scarponcini. Lì, tra montagne e cielo, possiamo arrivare nel profondo delle nostre anime e parlarci co me ancora non siamo riusciti a fare. Ti fidi? Vuoi buttarti in questa avventura?”.