Proposta di Bonolis a De Martino: “Hanno parlato a lungo”

Ieri sera, Sonia Bruganelli è stata ospite di Alessia Marcuzzi nel programma di Rai Due, “Obbligo o Verità”. Durante la trasmissione, la Marcuzzi ha mostrato a Sonia delle foto di conduttori chiedendole chi butterebbe giù dalla torre per prendere il timone di uno dei loro programmi. Quando è comparso il volto di Stefano De Martino, Bruganelli ha rivelato un retroscena sulla proposta di Paolo Bonolis a De Martino.

Sonia ha esordito con complimenti a Stefano e ha condiviso che Bonolis aveva pensato di sostituirlo a “Avanti Un Altro”. “Stefano lo lascio dov’è, non prenderei il suo posto”, ha detto, aggiungendo che Paolo lo voleva come sostituto e che i due si erano incontrati prima che De Martino accettasse un ruolo in Rai. Ha indicato che Stefano ricorda il giovane Bonolis nella sua modalità di conduzione e che quest’ultimo era uno dei sostenitori delle potenzialità di Stefano.

La stima di Paolo per De Martino era già nota; lo aveva definito “un bellissimo figliolo, molto bravo ed empatico”. Ha affermato che Stefano avrà un percorso di crescita, considerando che in passato aveva sempre lavorato con un cast di supporto. Ora, con l’assenza di un cast, dovrà raccontare da solo ciò che accade. Inoltre, Sonia ha espresso una chiara preferenza per De Martino, dicendo che a lei piace molto. Infine, la Bruganelli è stata interrogata su Diaco, ma ha risposto in modo evasivo.