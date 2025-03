Pronto, un nuovo format di Maria De Filippi

Mediaset sta valutando la chiusura di “Striscia la notizia”, programma storico dopo 37 anni, a causa di un calo di ascolti rispetto a “Affari Tuoi”. In questo contesto, si parla di un possibile nuovo format prodotto da Maria De Filippi, ma senza la sua conduzione; si ipotizza invece la guida di un noto personaggio, come Paolo Bonolis. Piersilvio Berlusconi ha recentemente riconosciuto le difficoltà attuali del programma, indicando che con tanto tempo alle spalle, cambiamenti significativi sono comprensibili.

La differenza negli ascolti tra “Striscia la notizia” e “Affari Tuoi” è al momento molto marcata, contribuendo alle voci di chiusura del tg satirico. A Cologno Monzese, si prevede un cambiamento radicale, con registrazioni pilota del nuovo programma già pianificate prima di Pasqua. Maria De Filippi sarebbe coinvolta in qualità di produttrice tramite la sua società, senza però apparire in video.

Sebbene la De Filippi non sia in linea per la conduzione, Bonolis appare come un candidato privilegiato per il nuovo format, anche se potrebbe esitare a concorrere contro Stefano De Martino, di cui ha espresso stima. Bonolis ha recentemente rivelato di aver rifiutato alcune proposte aziendali che non rispecchiavano le sue idee e si dovrà verificare se il nuovo progetto di Mediaset possa essere di suo interesse. La situazione è incerta, ma il possibile avvicendamento di “Striscia la notizia” con un nuovo programma segna un momento cruciale per la rete.