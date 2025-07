Pronto soccorso 2.0: aggiornamenti in tempo reale per famiglie

Il Pronto soccorso dell’ospedale Papardo di Messina ha avviato un’importante innovazione. Da oggi, i familiari o gli accompagnatori dei pazienti possono ricevere aggiornamenti in tempo reale sull’andamento del percorso sanitario tramite il loro smartphone.

Questo nuovo sistema, sviluppato dall’Unità operativa S.I.A. sotto la guida del dottor Angelo Mafali, è parte integrante di un più ampio piano di digitalizzazione dell’ospedale e ha ottenuto il finanziamento dal Pnrr, Missione 6 Salute.

Il funzionamento è intuitivo: chi accompagna un paziente può fornire il proprio numero di telefono all’accettazione. Da quel momento, riceverà comunicazioni in merito ai progressi del paziente, che includono informazioni sugli esami diagnostici, i risultati di laboratorio e la gestione di eventuali ricoveri o dimissioni.

Questa iniziativa è stata concepita per migliorare il supporto ai familiari in attesa, rendendo meno angoscioso il periodo di attesa al Pronto soccorso. L’obiettivo è non solo di ottimizzare l’esperienza di chi accede ai servizi sanitari, ma anche di garantire una maggiore trasparenza e comunicazione durante le fasi di cura.