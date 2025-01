Pronto il ribaltone meteo, le previsioni: come inizia febbraio

Febbraio inizia con un cambiamento meteorologico significativo in Italia. Lunedì 3 febbraio si prevedono condizioni di maltempo con il rischio di rovesci temporaleschi forti, soprattutto nel Sud e sulle due Isole maggiori, a causa di un ciclone Mediterraneo in arrivo nel weekend. Il clima si discosta dalle normali caratteristiche invernali.

A partire da martedì 4 febbraio, ci sarà una ripresa della stabilità atmosferica grazie all’espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso est, influenzando buona parte dell’Europa centro-occidentale e il Mediterraneo. Queste condizioni di stabilità dovrebbero durare almeno fino al weekend successivo, portando un predominio di sole e assenza di precipitazioni, come afferma iLMeteo.it. Tuttavia, nonostante l’alta pressione, il bel tempo non è garantito in tutte le aree; al Nord e in alcune vallate del Centro, l’aria umida e fredda potrebbe causare la formazione di nebbie.

Le temperature resteranno in linea con la stagione o leggermente più basse, influenzate da correnti fredde in arrivo da est, in concomitanza con la particolare configurazione dell’anticiclone. Attualmente, il freddo intenso non è previsto in Italia, ma entro metà mese si potrebbe verificare un cambiamento significativo, con l’arrivo di masse d’aria gelida dalla Russia.