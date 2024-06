“Pronto ad un nuovo intervento” Francesco Chiofalo ha già deciso, dopo il cambio colore degli occhi si prepara ad una nuova operazione

Ancora colpi di scena a proposito delle scelte stravaganti di un personaggio famoso quantomeno controverso. Stiamo parlando di Francesco Chiofalo, influencer e celebrità che continua a sorprendere con le sue scelte in fatto di interventi estetici.

Chiofalo non si ferma, anzi, pare abbia rilanciato con un altro inaspettato intervento molto importante a livello estetico. Dopo essersi sottoposto a un trapianto di barba alcuni anni fa e aver da pochi mesi cambiato il colore degli occhi, l’ex partecipante di Temptation Island ha rivelato un altro eccentrico “sogno estetico” che sicuramente vorrà realizzare in futuro.

Il personaggio seguitissimo sui social vuole allungarsi le gambe. Proprio così, un annuncio che ha spiazzato in molti. Di recente, Francesco Chiofalo era tornato al centro dell’attenzione per un intervento molto delicato e rischioso agli occhi, quello relativo al loro colore, sconsigliato da molti professionisti. Chiofalo, infatti, aveva deciso di cambiare il colore dei suoi occhi da marroni a un azzurro molto chiaro. Erano state tante le critiche ricevute allora, ma lui ha sempre sostenuto di voler fare questa operazione per sé stesso. All’epoca ha voluto anche sottolineare come non abbia voluto incoraggiare altri a seguirlo, consapevole dei pericoli associati all’intervento.

Recentemente, Chiofalo è stato ricoverato in ospedale a causa di un attacco epilettico, una complicazione post-operatoria legata a un precedente intervento per un tumore al cervello. Non solo l’attacco: l’operazione agli occhi gli ha provocato una temporanea perdita della vista, spaventandolo, come si è potuto vedere dai video sui social pubblicati dall’influencer.

Chiofalo, come si anticipava, si era sottoposto a un trapianto di barba. D’altronde aveva sempre avuto il desiderio di possedere una barba folta, e non era mai riuscito a farla crescere come preferiva. In passato sono state anche eseguite alcune piccole iniezioni per rendere la labbra più carnose. Adesso è il turno delle gambe: Chiofalo desidera aumentare di qualche centimetro la sua altezza, attualmente intorno ai 1,75 m. L’allungamento delle gambe, però, non sarà eseguito a breve. In un’intervista Chiofalo ha dichiarato: “aspetto che la Comunità europea, di cui mi fido, renda legale l’operazione”.