“Pronto a tornare per cercare una compagna” L’annuncio dell’ex cavaliere spiazza tutti

L’ex cavaliere di Uomini e Donne sarebbe pronto a tornare nella trasmissione di Maria de Filippi per trovare la compagna della vita

Nel corso degli anni, il pubblico televisivo italiano ha avuto modo di conoscere una miriade di piccoli e grandi personaggi che hanno calcato le scene di uno dei programmi più seguiti ed apprezzati del piccolo schermo: Uomini e Donne. Personaggi che interagiscono sui social, diventano popolari e che, se sono fortunati, riescono anche a trovare il partner della vita. Ed è con questo preciso proposito che l’ex cavaliere del noto dating show, Biagio Di Maro, sarebbe pronto a ritornare in trasmissione alla ricerca di un nuovo e vero amore.

ex cavaliere Biagio Di Maro

Le voci del ritorno di Biagio Di Maro ad Uomini e Donne

Biagio Di Maro è stato un ex partecipante della trasmissione di Maria De Filippi che non ha avuto particolare fortuna durante il suo percorso all’interno del programma. L’uomo, infatti, ha ricevuto molte critiche soprattutto dai due opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Esperti, che non hanno apprezzato il suo comportamento.

Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale “Mio“, Biagio Di Maro ha confermato di essere al momento single e di voler partecipare nuovamente a Uomini e Donne per trovare finalmente la sua anima gemella: “Voglio una compagna con cui creare una vita tranquilla”.

trasmissione televisiva

Questa volta parteciperebbe al programma interessandosi esclusivamente nel mostrarsi per quello che in realtà è, affrontando il suo percorso in maniera del tutto serena e tranquilla.

I commenti di Biagio rivolti a Tina, Gianni e alla padrona di casa

Nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale “Mio“, Biagio Di Maro ha colto anche l’occasione di esprimere alcune opinioni sugli opinionisti e la conduttrice Maria. In riferimento a quest’ultima, l’ex cavaliere ha speso solo parole gentili e dense di ammirazione, definendola come una persona bella ed umile.

Di registro diverso, invece, i commenti spesi nei confronti dei due opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti, che accusa di averlo sempre fortemente criticato: : “Lei mi ha sempre puntato il dito contro, lui mi ha attaccato molto e messo in difficoltà”.

Tina Cipollari e Gianni Sperti

Infine, nell’intervista Di Maro ha anche raccontato del burrascoso rapporto che lo lega al figlio Giuliano: “Mi ha accusato di non supportarlo abbastanza. Io lavoro, ha vissuto male che mi sia allontanato dai social”. L’uomo ha tenuto a ribadire il totale supporto che in qualità di genitore garantirà sempre al figlio, invitandolo a vivere la sua vita esattamente come vuole.