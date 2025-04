Pronti al decollo: il lancio dei satelliti Kuiper 1 di Amazon

È tutto pronto per il lancio dei satelliti Kuiper, che darà avvio alla creazione della costellazione di satelliti del Project Kuiper di Amazon. Il lancio, previsto per il 28 aprile alle 23:00 (ora italiana), utilizzerà un razzo Atlas V e coinvolgerà 27 satelliti, rappresentando un passaggio cruciale per il progetto.

Project Kuiper, annunciato quasi due anni fa, ha l’obiettivo di sfidare SpaceX, creando una costellazione di oltre 3.200 satelliti nel giro di sei anni, per offrire un servizio di Internet satellitare con velocità di connessione fino a 400 Megabit in download. Amazon mira a diffondere il servizio a livello globale attraverso alleanze con operatori terrestri in vari Paesi. Dopo il lancio di alcuni prototipi nella seconda metà del 2023, la missione Kuiper 1 è stata rimandata a causa di problemi e condizioni meteorologiche avverse.

La creazione di questa costellazione richiede numerosi lanci, e la missione Kuiper 1 segna solo l’inizio di un lungo percorso. Amazon prevede di accelerare il ritmo dei lanci, con l’obbiettivo di eseguire almeno 83 lanciate per completare l’infrastruttura necessaria a fornire un servizio di connettività a banda larga.

Amazon parte in ritardo rispetto a SpaceX, che ha già avviato il suo servizio di connettività, ma cerca di recuperare il tempo perso. Con il lancio di Kuiper 1, Amazon punta a entrare nel vivo del progetto, riducendo al minimo i tempi necessari per completare la costellazione e avviare la fase commerciale del servizio di connettività satellitare.