Pronti a puntare sull’Italia

Il 23 settembre 2024, la premier italiana Giorgia Meloni ha trascorso la giornata a Manhattan preparando i suoi interventi per l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con un focus particolare sull’Intelligenza Artificiale (IA), un tema che considera fondamentale. Meloni ha sottolineato l’importanza di non frenare lo sviluppo dell’IA ma di governarlo, evidenziando le grandi opportunità che offre e l’urgenza per l’Italia di non restare indietro.

Durante la sua permanenza a New York, Meloni ha incontrato tre imprenditori di spicco nel settore tecnologico: Sundar Pichai (Google-Alphabet), Greg Brown (Motorola) e Sam Altman (OpenAI). Questi incontri hanno mirato a discutere dei rischi e delle potenzialità rappresentate dagli investimenti in Italia. Non si è parlato di partnership pubblico-private, ma gli ad hanno mostrato un chiaro interesse nei confronti del mercato italiano e delle startup emergenti, riconoscendo anche l’eccellenza della formazione ingegneristica nelle università italiane. Meloni ha informato che tali interlocutori sono aperti a trasferire il loro know-how alle imprese italiane.

Inoltre, Meloni riceverà un premio dall’Atlantic Council, presentato da Elon Musk, fondatore di Tesla e della startup di IA Xai. Nonostante le recenti polemiche legate ai social media riguardanti Musk, le fonti italiane ribadiscono che la scelta di premiarla è stata fatta mesi fa, prima delle controversie. Il legame tra Meloni e Musk viene descritto come un rapporto di reciproca stima e opportunità collaborative, con una menzione specifica a Starlink, la rete di satelliti per internet a banda larga di SpaceX, anche se attualmente non ci sono accordi concreti.

Le fonti italiane hanno aggiunto che tutto ciò che riguarda l’IA è di grande rilevanza per il Paese, suggerendo che potrebbero esserci opportunità di investimento anche da parte di Musk, sulla scia di quelli già avviati con Google. Anche se non ci sono dettagli definitivi, l’interesse delle grandi aziende tecnologiche per l’Italia sembra crescente, creando un clima favorevole per futuri sviluppi nel settore dell’IA.