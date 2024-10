Promuovere un invecchiamento attivo è ancora una sfida aperta.

Gli ultra sessantacinquenni rappresentano una risorsa importante per la società e necessitano di protezione e tutela. Spesso forniscono supporto ad amici e familiari, ma la promozione di un invecchiamento attivo e sano è ancora fondamentale, dato che molti di loro presentano almeno due malattie croniche. Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, il 17% dei partecipanti si occupa di parenti conviventi, il 14% di familiari o amici non conviventi e il 5% è coinvolto nel volontariato. Questa attitudine a essere risorsa si riscontra maggiormente nelle donne (31%) rispetto agli uomini (24%) e diminuisce con l’età, passando dal 34% tra i 65-74enni al 13% tra gli ultra 85enni.

La fragilità aumenta con l’età e rappresenta un rischio per l’autonomia. L’anziano fragile, come definito in Passi d’Argento, è colui che non è autonomo in almeno due delle attività quotidiane, come cucinare o gestire le finanze. La fragilità colpisce l’8,9% dei 65-74enni, raggiungendo il 32,7% negli ultra 85enni. Quasi tutte le persone fragili ricevono supporto per le loro attività quotidiane, principalmente dalle famiglie (94,9%).

Riguardo alle abitudini di fumo e alcol, la maggior parte degli ultra sessantacinquenni non fuma più o ha smesso, ma il 10,9% è ancora fumatore. La percentuale di fumatori diminuisce con l’età, dal 15,7% nei 65-74enni al 2,5% negli ultra 85enni. Anche il consumo di alcol a rischio è significativo, interessando il 17,4% di questa fascia d’età, e tende a diminuire con l’avanzare degli anni.

Per quanto concerne l’attività fisica, quasi il 40% degli ultra 65enni autonomi si dedica a attività sportive e domestiche, raggiungendo i livelli raccomandati dall’OMS. Tuttavia, il 22,3% è classificato come “parzialmente attivo”, mentre il 37,7% risulta sedentario. La sedentarietà aumenta con l’età, arrivando a colpire il 55% degli ultra 85enni, con una maggiore incidenza tra le donne. In sintesi, è cruciale sostenere gli anziani nella promozione di stili di vita attivi e sani.