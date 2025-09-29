21.6 C
Salute

Promuovere la salute mentale in Italia attraverso lo sport

La salute mentale è fondamentale per migliorare la qualità della vita. Essa si può promuovere attraverso l’attività fisica, le relazioni sociali e il coinvolgimento in attività che ci appassionano. È essenziale rafforzare le reti sociali e investire nella promozione della salute tramite piani di prevenzione a livello nazionale e regionale.

A Roma è stato presentato il progetto “ABC – Act, Belong, Commit”, promosso dall’Uisp in collaborazione con il Ministero della Salute e l’ISS-Istituto Superiore di Sanità. Avviato in Piemonte, Puglia ed Emilia-Romagna, il progetto promuove movimento fisico e pensiero positivo, proponendo una nuova visione dello sport come mezzo di partecipazione e socialità.

Il Ministero della Salute sottolinea che l’attività fisica regolare offre numerosi vantaggi per la salute. Essa riduce il rischio di malattie croniche, come cardiovascolari e diabete, e protegge la salute delle ossa, contribuendo a prevenire l’osteoporosi. Mantenere uno stile di vita attivo sin dall’infanzia ha effetti positivi sulle funzioni cognitive e sul benessere psicologico, abbattendo livelli di stress e migliorando la qualità del sonno e l’autostima. Inoltre, l’attività fisica praticata in gruppo amplifica i benefici psichici grazie alla socializzazione.

Il progetto è nato nel periodo post-Covid per affrontare fenomeni di depressione e solitudine. Secondo Tiziano Pesce, presidente dell’Uisp, è cruciale prendersi cura del benessere prima che sorgano problemi di salute. Giovanni Capelli, dell’ISS, evidenzia che molti progetti, come “ABC”, mirano a migliorare non solo la salute fisica ma anche quella mentale, per un benessere globale.

