Promuovere il benessere psicologico: nuovo protocollo a Roma

Il benessere psicologico è un tema sempre più centrale nelle politiche pubbliche. Recentemente, a Roma, è stato firmato un protocollo d’intesa tra l’Ordine degli Psicologi del Lazio e il Municipio Roma I, con l’obiettivo di rafforzare le azioni di prevenzione, ricerca e inclusione sociale.

L’accordo, siglato dalla presidente dell’Ordine degli Psicologi, Paola Medde, e dalle rappresentanti del Municipio, Lorenza Bonaccorsi e Claudia Santoloce, prevede l’avvio di iniziative per promuovere la salute mentale a partire dal mese di settembre. Tra queste, verranno organizzati eventi formativi, attività di prevenzione contro le discriminazioni e ricerche su dinamiche sociali e psicologiche del territorio.

Secondo Medde, l’accordo è fondamentale per rispondere in modo integrato ai bisogni dei cittadini e sottolinea l’importanza di garantire il diritto alla salute psicologica, in particolare per le fasce più vulnerabili. Santoloce ha aggiunto che il protocollo permette di integrare competenze psicologiche nelle politiche sociali municipal, creando una rete di dialogo tra le istituzioni.

L’intesa prevede anche il coinvolgimento attivo dell’Ordine nella progettazione di eventi e nella creazione di uno spazio di confronto con i servizi sociali. Bonaccorsi ha rimarcato che l’accordo consente di attivare strumenti concreti per la prevenzione e il supporto alla salute mentale, contribuendo così alla costruzione di una comunità più inclusiva e solidale.