domenica – 2 Novembre 2025
Promozione in Toscana: Live della 8ª giornata di campionato

Il LIVE della 8ª giornata di Promozione offre aggiornamenti in tempo reale su tutti i match. Le squadre rientrano in campo alle 14.30 nella prima domenica di novembre, dopo i quattro anticipi di ieri.

PROMOZIONE Girone A – I risultati delle partite in programma alle 14.30 sono:

  • Firenze Ovest-Urbino Taccola 0-0
  • Fortis Juventus-Ponte Buggianese 0-0
  • Jolo-S.Piero a Sieve 0-0
  • Lampo Meridien-Settimello 0-0
  • Luco-Casalguidi 0-0
  • Montignoso-Cubino 0-0
  • Pietrasanta-Montelupo 0-0
  • San Marco Avenza-Forte dei Marmi 0-0

PROMOZIONE Girone B – Gli incontri delle 14.30 includono:

  • Atletico Maremma-Sancascianese 0-0
  • Barberino Tavarnelle-San Miniato Basso 0-0
  • Castelfiorentino United-Cuoiopelli 0-0
  • Cerbaia-Atletico Piombino 0-0
  • Invictasauro-Ginestra F. 0-0
  • Massa Valpiana-Mobilieri Ponsacco 0-0
  • Orbetello-Colli Marittimi 0-0
  • Saline-Castiglioncello 1-2 (con reti di Fabbri, Molinario e Grandi nei minuti 37′, 47′ e 75′, rispettivamente, negli anticipi di ieri).

PROMOZIONE Girone C – Per questo girone, i risultati sono:

  • Acquaviva-Pontassieve 0-0
  • Audax Rufina-Alberoro 3-0 (reti di Ceramelli, Falcini e Di Vico)
  • Casentino Academy-C.S. Lebowski 0-0
  • Cortona Camucia-Settignanese 0-0
  • Fiesole-Montagnano 0-0
  • Foiano-Viciomaggio 1-1 (molto avvincente il pareggio tra Pagni e Rustici)
  • Pienza-Sinalunghese 0-0
  • Resco Reggello-A.G. Dicomano 0-0

Per la classifica aggiornata di ogni girone, vi invitiamo a controllare i link dedicati. Inoltre, sono disponibili i tabellini in tempo reale e l’accesso ai match delle serie D ed Eccellenza.

