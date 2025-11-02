Promozione in Toscana: Live della 8ª giornata di campionato

Il LIVE della 8ª giornata di Promozione offre aggiornamenti in tempo reale su tutti i match. Le squadre rientrano in campo alle 14.30 nella prima domenica di novembre, dopo i quattro anticipi di ieri.
PROMOZIONE Girone A – I risultati delle partite in programma alle 14.30 sono:
- Firenze Ovest-Urbino Taccola 0-0
- Fortis Juventus-Ponte Buggianese 0-0
- Jolo-S.Piero a Sieve 0-0
- Lampo Meridien-Settimello 0-0
- Luco-Casalguidi 0-0
- Montignoso-Cubino 0-0
- Pietrasanta-Montelupo 0-0
- San Marco Avenza-Forte dei Marmi 0-0
PROMOZIONE Girone B – Gli incontri delle 14.30 includono:
- Atletico Maremma-Sancascianese 0-0
- Barberino Tavarnelle-San Miniato Basso 0-0
- Castelfiorentino United-Cuoiopelli 0-0
- Cerbaia-Atletico Piombino 0-0
- Invictasauro-Ginestra F. 0-0
- Massa Valpiana-Mobilieri Ponsacco 0-0
- Orbetello-Colli Marittimi 0-0
- Saline-Castiglioncello 1-2 (con reti di Fabbri, Molinario e Grandi nei minuti 37′, 47′ e 75′, rispettivamente, negli anticipi di ieri).
PROMOZIONE Girone C – Per questo girone, i risultati sono:
- Acquaviva-Pontassieve 0-0
- Audax Rufina-Alberoro 3-0 (reti di Ceramelli, Falcini e Di Vico)
- Casentino Academy-C.S. Lebowski 0-0
- Cortona Camucia-Settignanese 0-0
- Fiesole-Montagnano 0-0
- Foiano-Viciomaggio 1-1 (molto avvincente il pareggio tra Pagni e Rustici)
- Pienza-Sinalunghese 0-0
- Resco Reggello-A.G. Dicomano 0-0
