PROMOTORE DI MARCA PER EVENTI – PART TIME / FULL TIME

Titolo del lavoro: BRAND PROMOTER IN EVENTI – PART TIME / FULL TIME



Azienda: Talent Marketing



Descrizione del lavoro: Siamo una agenzia di Marketing & Comunicazione, specializzata nell’acquisizione Clienti regolari. Lavoriamo presso Stand e Eventi organizzati su Milano e HinterlandSei una persona molto attiva e ami destreggiarti tra i tuoi mille impegni?Garantiamo flessibilità e autonomia: scegli tu come poter organizzare la tua settimana in base alle disponibilità. L’attività è sempre svolta in un Team a completo supporto e ogni evento è sempre facilmente raggiungibile con i mezzi.Nel concreto sarai responsabile delle più importanti campagne di Marketing Diretto. In qualità di addetto/addetta vendita ti occuperai della vendita diretta presso stand ed Eventi organizzati in locations strategiche (Supermercati/Centri Commerciali/Fiere/GdO ecc.)Hai voglia di crescere professionalmente? A partire dal tuo inserimento lavorativo avrai la possibilità di crescere come addetto/addetta vendita fino a ricoprire ruoli manageriali, sviluppando abilità di gestione dei Team e coordinamento degli Eventi.L’obiettivo del ruolo del/lla Brand Ambassador è di imparare a presentare un progetto di cooperazione e sviluppo al fine di acquisire nuovi clienti regolari.Luoghi di lavoro:Lavoriamo sempre in team, in stand allestiti presso eventi organizzati di ogni genere (centri commerciali, punti vendita, ikea, esselunga, fiere, festival, concerti…).Le location che ci ospitano variano ogni settimana: ogni settimana ogni Ambassador sceglie e comunica le proprie disponibilità lavorative. Scelta libera dal lunedì alla domenica. Flessibile e variabile.OFFRIAMO:– Benefit, bonus, viaggi premio in Italia e nel Mediterraneo;– Completa flessibilità e autonomia lavorativa;– Formazione continua a spese aziendali;– Supporto costante nella mansione;Per farlo richiediamo:– Disponibilità a lavorare su Milano e provincia immediata;– Curiosità e voglia di apprendere nel mondo del Marketing e della Comunicazione– Disponibilità part time verticale di almeno 2 giorni a scelta da lunedì a domenica o full timeCANDIDATI SE:– Hai una grande Motivazione a crescere professionalmente nel marketing diretto;– Sei Curioso/Curiosa e non vedi l’ora di metterti in gioco in un team dinamico e supportivo;– Sei alla costante ricerca di nuovi stimoli;– Hai disponibilità a lavorare su Milano (non è necessario il domicilio) full time o part time verticale, libera flessibilità da lunedi a domenica.Se hai voglia di metterti in gioco e crescere professionalmente: CANDIDATI! Potresti essere proprio la risorsa che stiamo cercando!E tu cosa aspetti? Noi aspettiamo solo te!



Luogo: Treviglio, Bergamo