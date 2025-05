Prometto di tornare in campo e che lavorerò sempre tantissimo

“La prima promessa di Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale, è di tornare presto in campo e continuare a lavorare con impegno. In un’intervista esclusiva per Intesa Sanpaolo, Sinner riflette sulla sua carriera e vita, parlando dei progressi tecnici e della sua crescita psicologica, nonché delle difficoltà affrontate da giovane, lontano da casa.

Rivela di aver pianto spesso da bambino, specialmente prima di partire per tornei o raduni, ma ammette che anche oggi, dopo le partite, vive momenti di tristezza, soprattutto dopo le sconfitte. Non nasconde l’importanza di questi sentimenti e afferma che piangere è un segno di emotività e passione. Sinner parla dei sacrifici fatti per raggiungere la vetta della classifica ATP, rinunciando a esperienze normali della sua età come uscire la sera o andare al mare.

Sottolinea l’importanza di trovare un equilibrio tra vita di atleta e vita privata, affermando che la vera vita si svolge al di fuori del campo. Indica la dedizione come valore fondamentale, spesso più importante del talento. Aggiunge che una costanza di impegno può fare la differenza. Riguardo ai suoi miglioramenti, menziona il progresso nel dritto e nel servizio, ma si dice particolarmente fiero del suo comportamento in campo, ora più tranquillo e consapevole.

Infine, Sinner riflette sul futuro, esprimendo il desiderio di essere presente per eventuali figli, come i suoi genitori sono stati per lui, sottolineando che sarebbe troppo presto per questa responsabilità.”