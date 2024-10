Prometeon lancia i primi pneumatici a marchio proprio a sette anni dallo spin-off da Pirelli

Prometeon Tyre Group, leader nel settore degli pneumatici per i settori Industrial, Agro e OTR, ha recentemente presentato i suoi primi pneumatici della Serie 02 a marchio Prometeon, destinati ai mercati europei e alla Turchia. Questo lancio segna il debutto ufficiale del marchio Prometeon in Europa e Turchia, seguendo una precedente espansione avvenuta in Egitto per i mercati dell’Africa e del Medio Oriente. Questo passaggio verso il nuovo marchio sarà graduale e la nuova linea R02, specificamente sviluppata per applicazioni regionali, sarà disponibile a partire da ottobre.

Il lancio è stato celebrato con un evento di grande risonanza, che ha visto la partecipazione di oltre 400 ospiti, tra cui clienti e giornalisti da tutta Europa. Durante l’evento, i partecipanti hanno avuto la possibilità di visitare lo stabilimento di Izmit, conosciuto per la sua storicità, e vivere un’esperienza esclusiva all’Istanbul Park Circuit. Qui, hanno provato i veicoli commerciali equipaggiati con pneumatici Prometeon, sia su pista sia in scenari off-road, sotto la guida di piloti professionisti rinomati, come Martin Macík, vincitore della Dakar 2024, e Claudio Bellina, anch’esso partecipante alla stessa competizione, nonché Bia Figueiredo, una competitrice nel campionato Copa Truck in Brasile, di cui Prometeon è fornitore ufficiale.

Il CEO di Prometeon Tyre Group, Roberto Righi, ha dichiarato che il lancio della Serie 02 rappresenta un’importante svolta nella storia dell’azienda. Ha sottolineato l’impegno di Prometeon verso futuri investimenti, sia in ambito industriale che commerciale, per soddisfare in modo sempre più efficace le esigenze dei clienti. Righi ha enfatizzato l’importanza di costruire una vera e propria “business partnership”, centrata su fiducia e rispetto reciproco.

In sintesi, Prometeon Tyre Group segna un nuovo capitolo della sua storia con il lancio della Serie 02, rafforzando la sua presenza nei mercati europei e turchi e continuando a perseguire innovazione e affidabilità attraverso partnership solide con i suoi clienti.