Prometeo TV – Numero 11 del 19 Marzo 2025

Il Gruppo Hera ha recentemente inaugurato FIB3R, un impianto innovativo dedicato alla rigenerazione della fibra di carbonio. Questa iniziativa non solo contribuisce alla sostenibilità ambientale, ma rappresenta anche un passo significativo verso l’economia circolare, permettendo il recupero di materiali preziosi. L’impianto si colloca in un contesto di crescente attenzione per la riduzione dei rifiuti e per la tutela dell’ambiente.

In aggiunta a questa novità, Mase ha avviato il progetto RiforestAzione, mirato a promuovere la riforestazione in 13 città metropolitane. Questo progetto si propone di incrementare le aree verdi urbane, migliorando la qualità dell’aria e contribuendo alla biodiversità locale. L’obiettivo è di piantare alberi e arbusti per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e delle città inquinate, rendendo gli spazi urbani più vivibili e sostenibili. Attraverso queste due iniziative, sia il Gruppo Hera che il Ministero mirano a promuovere una realtà più verde e sostenibile, favorendo il coinvolgimento della comunità nella salvaguardia dell’ambiente. La fusione di innovazione e impegno sociale rappresenta una chiave fondamentale per affrontare le sfide ambientali attuali.