promessa ma il decreto ancora non c’è

Un decreto non è ancora stato emanato, nonostante il governo avesse sperato di avere un pacchetto di misure per il primo maggio contro gli infortuni sul lavoro. Tuttavia, è stata promessa un’intervento di 1,2 miliardi di euro. In un videomessaggio, la premier Giorgia Meloni ha annunciato l’impegno del governo per la prevenzione degli infortuni. Sono stati reperiti 650 milioni di euro dall’Inail, oltre ai 600 milioni già disponibili, per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le misure include il potenziamento degli incentivi per le imprese, in particolare nel settore agricolo, e un rafforzamento della cultura della prevenzione nelle scuole, rendendo l’assicurazione Inail per studenti e docenti strutturale. Il pacchetto sarà condiviso con le parti sociali l’8 maggio, cercando un’alleanza tra istituzioni, sindacati e associazioni datoriali.

La premier ha messo in evidenza l’emergenza delle morti sul lavoro, rimarcando come “il cordoglio non basta” e richiamando le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulla necessità di affrontare la questione con urgenza. Meloni ha anche notato che, mentre i salari in Italia avevano perso potere d’acquisto rispetto al resto d’Europa, ora la situazione sta migliorando.

Il ministro del Lavoro, Elvira Calderone, ha spiegato il rinvio dell’approvazione del decreto, sottolineando l’importanza di ascoltare le parti sociali. Tuttavia, l’opposizione ha accolto con scetticismo l’annuncio, chiedendo di approvare la legge sul salario minimo legale. Critiche sono giunte dai leader dell’opposizione, che hanno richiamato l’attenzione sui salari bassi e sull’emergenza infortuni sul lavoro.