Project Manager Manutenzione Impianti Industriali a Milano: Fai Crescere il Tuo Talento!

Da StraNotizie
Titolo lavoro: Project Manager Manutenzione impianti industriali

Azienda: Universo

Descrizione lavoro:
Universo, agenzia per il lavoro, cerca un Project Manager per la manutenzione di impianti industriali. Il candidato ideale deve possedere competenze in gestione di progetto e manutenzione, con esperienza nel settore metalmeccanico. La posizione prevede assunzione diretta con un contratto collettivo nazionale di lavoro in linea con il settore. Tra i vantaggi offerti ci sono un stipendio competitivo e benefit legati al ruolo.

Località: Senago, Milano

Data pubblicazione: Tue, 07 Oct 2025 03:46:20 GMT

