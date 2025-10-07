Project Manager Manutenzione Impianti Industriali a Milano: Fai Crescere il Tuo Talento!

Titolo lavoro: Project Manager Manutenzione impianti industriali



Azienda: Universo



Descrizione lavoro:

Universo, agenzia per il lavoro, cerca un Project Manager per la manutenzione di impianti industriali. Il candidato ideale deve possedere competenze in gestione di progetto e manutenzione, con esperienza nel settore metalmeccanico. La posizione prevede assunzione diretta con un contratto collettivo nazionale di lavoro in linea con il settore. Tra i vantaggi offerti ci sono un stipendio competitivo e benefit legati al ruolo.



Località: Senago, Milano



Data pubblicazione: Tue, 07 Oct 2025 03:46:20 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!