Project Manager Manutenzione Impianti Industriali a Bologna: Sfida in un Ambiente Innovativo

Titolo lavoro: Project Manager Manutenzione impianti industriali

Azienda: Universo

Universo, agenzia per il lavoro, sta cercando un Project Manager nel settore della manutenzione di impianti industriali per un’assunzione diretta. Le responsabilità principali includono la gestione di progetti di manutenzione e la supervisione di tecnici per garantire il corretto funzionamento degli impianti. Sono richieste competenze specifiche nella gestione di impianti complessi, oltre alla conoscenza di software gestionali per la manutenzione e il project management. La retribuzione sarà conforme al CCNL, e sono previsti vari benefit per i dipendenti.

Località: Senago, Milano

Data pubblicazione: Tue, 07 Oct 2025 00:35:18 GMT

