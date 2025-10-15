Project Manager Manutenzione Impianti Industriali a Bologna: Sfida in un Ambiente Innovativo

Titolo lavoro: Project Manager Manutenzione impianti industriali



Azienda: Universo



Descrizione lavoro:

Universo, agenzia per il lavoro, sta cercando un Project Manager nel settore della manutenzione di impianti industriali per un’assunzione diretta. Le responsabilità principali includono la gestione di progetti di manutenzione e la supervisione di tecnici per garantire il corretto funzionamento degli impianti. Sono richieste competenze specifiche nella gestione di impianti complessi, oltre alla conoscenza di software gestionali per la manutenzione e il project management. La retribuzione sarà conforme al CCNL, e sono previsti vari benefit per i dipendenti.



Località: Senago, Milano



Data pubblicazione: Tue, 07 Oct 2025 00:35:18 GMT

