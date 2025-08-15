27.7 C
Project Manager – Ingegnere Biomedico, Milano

Da StraNotizie

La divisione Lifescience del gruppo Adecco cerca per un’azienda nel settore della tecnologia medica:

Posizione: Project Manager – Ingegnere Biomedico

Informazioni sull’azienda:

  • Leader da oltre 125 anni nell’innovazione tecnologica medicale
  • Offre soluzioni all’avanguardia per i professionisti

Requisiti:

  • Laurea in ingegneria biomedica o disciplina correlata
  • Esperienza nella gestione di progetti
  • Capacità di lavorare in team multidisciplinari
  • Ottime doti comunicative

Benefit:

  • Formazione continua
  • Ambiente di lavoro stimolante
  • Opportunità di crescita professionale

Se sei interessato a questa opportunità, candidati ora!


