Project Manager – Ingegnere Biomedico, Milano

La divisione Lifescience del gruppo Adecco cerca per un’azienda nel settore della tecnologia medica:
Posizione: Project Manager – Ingegnere Biomedico
Informazioni sull’azienda:
- Leader da oltre 125 anni nell’innovazione tecnologica medicale
- Offre soluzioni all’avanguardia per i professionisti
Requisiti:
- Laurea in ingegneria biomedica o disciplina correlata
- Esperienza nella gestione di progetti
- Capacità di lavorare in team multidisciplinari
- Ottime doti comunicative
Benefit:
- Formazione continua
- Ambiente di lavoro stimolante
- Opportunità di crescita professionale
Se sei interessato a questa opportunità, candidati ora!
