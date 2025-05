Project Manager: Esperto in Impianti Elettrici e Fotovoltaici

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!



💼 Titolo del lavoro: PROJECT MANAGER-IMPIANTI ELETTRICI/FOTOVOLTAICI



🏢 Azienda: A2A



📍 Luogo: Brescia

Titolo: Lavora con A2A come Project Manager – Impianti Elettrici/Fotovoltaici a Brescia

Sei un esperto di gestione progetti nel settore degli impianti elettrici e fotovoltaici? A2A è alla ricerca di un Project Manager dinamico e motivato da inserire nel proprio team a Brescia.

Requisiti principali:

Esperienza consolidata nella gestione di progetti complessi.

Conoscenze approfondite nel settore degli impianti elettrici e delle energie rinnovabili.

Capacità di coordinare team multidisciplinari e di garantire il rispetto delle tempistiche e dei budget.

Unisciti a noi per contribuire a un futuro sostenibile! Scopri di più sull’offerta e come candidarti sul nostro sito web. Trasforma la tua passione per le energie rinnovabili in una carriera gratificante con A2A!