17.5 C
Roma
venerdì – 31 Ottobre 2025
Lavoro

Project Manager Edile a Roma: Guida Progetti Innovativi e Sostenibili

Da stranotizie
StraNotizie.it - Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: CONSTRUCTION PROJECT MANAGER

Azienda: Manpower

Descrizione lavoro:
La posizione prevede il coordinamento delle attività di montaggio meccanico, idraulico e altre operazioni legate all’installazione di opere civili e MEIP. È richiesta un’esperienza consolidata nella gestione di progetti di costruzione, competenze nella gestione di team e la conoscenza delle normative di settore. Tra i vantaggi, l’azienda offre opportunità di crescita professionale in un contesto internazionale e un pacchetto retributivo competitivo. Inoltre, sono apprezzate capacità di problem solving e di comunicazione efficace.

Località: Udine

Data pubblicazione: Mon, 06 Oct 2025 22:57:14 GMT

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Solidarietà a Firenze: Gennaro e Maria cambiano vite
Articolo successivo
HP Victus 15: Core Ultra 7, 16GB RAM, RTX 5060, FHD 144Hz
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.