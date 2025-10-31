Project Manager Edile a Roma: Guida Progetti Innovativi e Sostenibili

Titolo lavoro: CONSTRUCTION PROJECT MANAGER
Azienda: Manpower
Descrizione lavoro:
La posizione prevede il coordinamento delle attività di montaggio meccanico, idraulico e altre operazioni legate all’installazione di opere civili e MEIP. È richiesta un’esperienza consolidata nella gestione di progetti di costruzione, competenze nella gestione di team e la conoscenza delle normative di settore. Tra i vantaggi, l’azienda offre opportunità di crescita professionale in un contesto internazionale e un pacchetto retributivo competitivo. Inoltre, sono apprezzate capacità di problem solving e di comunicazione efficace.
Località: Udine
Data pubblicazione: Mon, 06 Oct 2025 22:57:14 GMT
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!