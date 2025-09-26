21.7 C
Lavoro

Project Manager

Lavorare come Rider per Just Eat significa essere fondamentali per la nostra attività. Il nostro team è composto da persone con esperienze diverse, ma unite dalla passione per il lavoro e dalla voglia di rendere ogni giornata luminosa in arancione.

Siamo a Trieste e cerchiamo Rider per consegnare cibo delizioso dai nostri ristoranti partner direttamente ai clienti. Offriamo contratti equi e flessibili, che richiedono disponibilità nel weekend e in altri giorni della settimana. Potrai scegliere contratti di 10/15/20 ore settimanali, e ti comunicheremo il tuo programma con una settimana di anticipo.

LA NOSTRA OFFERTA:
– Diventa parte di una delle principali aziende di consegna di cibo al mondo.
– Supporto costante da un team locale.
– Atmosfera di comunità con la possibilità di socializzare.
– Attrezzatura fornita da noi.
– Supporto internazionale e reale copertura assicurativa.
– Congedo di maternità e paternità.

SALARIO E BONUS:
– Salario orario fisso, anche mentre aspetti ordini.
– Bonus per le consegne.
– Mance interamente tue, senza percentuali.

REQUISITI:
– Avere 18 anni o più.
– Amare la vita all’aperto.
– Possedere una bici, e-bike o scooter.
– Patente valida per veicoli a motore (se necessario).
– Smartphone con piano dati.

Se sei pronto a iniziare le consegne, candidati ora!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un'occasione!

