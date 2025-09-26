Project Manager

Lavorare come Rider per Just Eat significa essere fondamentali per la nostra attività. Il nostro team è composto da persone con esperienze diverse, ma unite dalla passione per il lavoro e dalla voglia di rendere ogni giornata luminosa in arancione.

Siamo a Trieste e cerchiamo Rider per consegnare cibo delizioso dai nostri ristoranti partner direttamente ai clienti. Offriamo contratti equi e flessibili, che richiedono disponibilità nel weekend e in altri giorni della settimana. Potrai scegliere contratti di 10/15/20 ore settimanali, e ti comunicheremo il tuo programma con una settimana di anticipo.

LA NOSTRA OFFERTA:

– Diventa parte di una delle principali aziende di consegna di cibo al mondo.

– Supporto costante da un team locale.

– Atmosfera di comunità con la possibilità di socializzare.

– Attrezzatura fornita da noi.

– Supporto internazionale e reale copertura assicurativa.

– Congedo di maternità e paternità.

SALARIO E BONUS:

– Salario orario fisso, anche mentre aspetti ordini.

– Bonus per le consegne.

– Mance interamente tue, senza percentuali.

REQUISITI:

– Avere 18 anni o più.

– Amare la vita all’aperto.

– Possedere una bici, e-bike o scooter.

– Patente valida per veicoli a motore (se necessario).

– Smartphone con piano dati.

Se sei pronto a iniziare le consegne, candidati ora!