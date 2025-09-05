Akkodis è un leader globale nell’ingegneria e nella ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di accelerare l’innovazione e la trasformazione digitale tramite i dati connessi. Con oltre 50.000 ingegneri ed esperti digitali, offre una solida esperienza in 30 paesi tra Nord America, EMEA e APAC.

Settori di competenza:

Mobilità

Servizi software e tecnologici

Robotica

Test e simulazioni

Sicurezza dei dati

Intelligenza artificiale

Analisi dei dati

Akkodis offre soluzioni end-to-end, suddivise in quattro linee di servizio:

Consulting

Solutions

Talents

Academy

La divisione Lifesciences di Akkodis è leader in Italia nella consulenza ingegneristica e nei servizi GMP per il settore farmaceutico, chimico e sanitario. Il team è composto da consulenti altamente specializzati, garantendo conformità ai requisiti dell’FDA e degli organismi europei.

Servizi offerti:

Engineering

Commissioning & Qualification

IT compliance

Process & Quality

Advanced therapies

Training GxP

Posizione: Project Engineer – Validation & Documentation – Pharma

Entra nella nostra divisione Lifesciences, composta da circa 400 consulenti in Italia e 3.000 in Europa.

Responsabilità:

Esecuzione e documentazione dei test (FAT/SAT, IQ/OQ/PQ)

Redazione della documentazione di convalida

Verifiche di validazione in campo

Requisiti:

Laurea in Ingegneria Chimica, Meccanica, Biomedica, CTF o discipline affini

Minimo due anni di esperienza nel ruolo

Esperienza in ambito QA Validation

Buona conoscenza del pacchetto Office (specialmente Excel)

Gradita conoscenza di Autocad e schemi P&ID/elettrici

Offerta:

Contratto a tempo indeterminato

Località: Vicenza

Percorso di carriera strutturato e personalizzato

Piani di formazione e performance review annuali

Affiancamento iniziale e follow-up

Piattaforma di Corporate Benefits

Candidati ora e inizia il tuo percorso con Akkodis!