Project Engineer – Validation & Documentation

Akkodis è un leader globale nell’ingegneria e nella ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di accelerare l’innovazione e la trasformazione digitale tramite i dati connessi. Con oltre 50.000 ingegneri ed esperti digitali, offre una solida esperienza in 30 paesi tra Nord America, EMEA e APAC.

Settori di competenza:

  • Mobilità
  • Servizi software e tecnologici
  • Robotica
  • Test e simulazioni
  • Sicurezza dei dati
  • Intelligenza artificiale
  • Analisi dei dati

Akkodis offre soluzioni end-to-end, suddivise in quattro linee di servizio:

  • Consulting
  • Solutions
  • Talents
  • Academy

La divisione Lifesciences di Akkodis è leader in Italia nella consulenza ingegneristica e nei servizi GMP per il settore farmaceutico, chimico e sanitario. Il team è composto da consulenti altamente specializzati, garantendo conformità ai requisiti dell’FDA e degli organismi europei.

Servizi offerti:

  • Engineering
  • Commissioning & Qualification
  • IT compliance
  • Process & Quality
  • Advanced therapies
  • Training GxP

Posizione: Project Engineer – Validation & Documentation – Pharma

Entra nella nostra divisione Lifesciences, composta da circa 400 consulenti in Italia e 3.000 in Europa.

Responsabilità:

  • Esecuzione e documentazione dei test (FAT/SAT, IQ/OQ/PQ)
  • Redazione della documentazione di convalida
  • Verifiche di validazione in campo

Requisiti:

  • Laurea in Ingegneria Chimica, Meccanica, Biomedica, CTF o discipline affini
  • Minimo due anni di esperienza nel ruolo
  • Esperienza in ambito QA Validation
  • Buona conoscenza del pacchetto Office (specialmente Excel)
  • Gradita conoscenza di Autocad e schemi P&ID/elettrici

Offerta:

  • Contratto a tempo indeterminato
  • Località: Vicenza
  • Percorso di carriera strutturato e personalizzato
  • Piani di formazione e performance review annuali
  • Affiancamento iniziale e follow-up
  • Piattaforma di Corporate Benefits

Candidati ora e inizia il tuo percorso con Akkodis!


