Akkodis è un leader globale nell’ingegneria e nella ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di accelerare l’innovazione e la trasformazione digitale tramite i dati connessi. Con oltre 50.000 ingegneri ed esperti digitali, offre una solida esperienza in 30 paesi tra Nord America, EMEA e APAC.
Settori di competenza:
- Mobilità
- Servizi software e tecnologici
- Robotica
- Test e simulazioni
- Sicurezza dei dati
- Intelligenza artificiale
- Analisi dei dati
Akkodis offre soluzioni end-to-end, suddivise in quattro linee di servizio:
- Consulting
- Solutions
- Talents
- Academy
La divisione Lifesciences di Akkodis è leader in Italia nella consulenza ingegneristica e nei servizi GMP per il settore farmaceutico, chimico e sanitario. Il team è composto da consulenti altamente specializzati, garantendo conformità ai requisiti dell’FDA e degli organismi europei.
Servizi offerti:
- Engineering
- Commissioning & Qualification
- IT compliance
- Process & Quality
- Advanced therapies
- Training GxP
Posizione: Project Engineer – Validation & Documentation – Pharma
Entra nella nostra divisione Lifesciences, composta da circa 400 consulenti in Italia e 3.000 in Europa.
Responsabilità:
- Esecuzione e documentazione dei test (FAT/SAT, IQ/OQ/PQ)
- Redazione della documentazione di convalida
- Verifiche di validazione in campo
Requisiti:
- Laurea in Ingegneria Chimica, Meccanica, Biomedica, CTF o discipline affini
- Minimo due anni di esperienza nel ruolo
- Esperienza in ambito QA Validation
- Buona conoscenza del pacchetto Office (specialmente Excel)
- Gradita conoscenza di Autocad e schemi P&ID/elettrici
Offerta:
- Contratto a tempo indeterminato
- Località: Vicenza
- Percorso di carriera strutturato e personalizzato
- Piani di formazione e performance review annuali
- Affiancamento iniziale e follow-up
- Piattaforma di Corporate Benefits
Candidati ora e inizia il tuo percorso con Akkodis!
