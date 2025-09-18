25.8 C
Project Assistant

Adecco Italia S.p.A. ricerca per azienda cliente operante nella cantieristica navale:

ASSISTENTE DI COMMESSA

La risorsa si confronterà costantemente con i Project Manager e si occuperà di:

  • Attività di back office
  • Gestione della commessa dal punto di vista amministrativo e documentale
  • Supervisione stato avanzamento lavori
  • Gestione costi del personale e pratiche doganali
  • Fatturazione attiva
  • Gestione contatti con clienti e fornitori in lingua inglese
  • Interfaccia con altre aree aziendali: monitoraggio acquisti e incassi

Requisiti richiesti:

  • Laurea preferita
  • Esperienza pregressa in ambiti amministrativi (considerata un plus)
  • Gradita esperienza in ruoli simili, anche breve
  • Conoscenza fluente dell’inglese
  • Gradita conoscenza dei gestionali SAP o Mago

Orario: Full time
Luogo di lavoro: Genova
Contratto: Da valutare in base all’esperienza.

Se sei interessato, invia la tua candidatura!


