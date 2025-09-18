Project Assistant

Adecco Italia S.p.A. ricerca per azienda cliente operante nella cantieristica navale:
ASSISTENTE DI COMMESSA
La risorsa si confronterà costantemente con i Project Manager e si occuperà di:
- Attività di back office
- Gestione della commessa dal punto di vista amministrativo e documentale
- Supervisione stato avanzamento lavori
- Gestione costi del personale e pratiche doganali
- Fatturazione attiva
- Gestione contatti con clienti e fornitori in lingua inglese
- Interfaccia con altre aree aziendali: monitoraggio acquisti e incassi
Requisiti richiesti:
- Laurea preferita
- Esperienza pregressa in ambiti amministrativi (considerata un plus)
- Gradita esperienza in ruoli simili, anche breve
- Conoscenza fluente dell’inglese
- Gradita conoscenza dei gestionali SAP o Mago
Orario: Full time
Luogo di lavoro: Genova
Contratto: Da valutare in base all’esperienza.
Se sei interessato, invia la tua candidatura!
